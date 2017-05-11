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До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая

12.05.2017 12:10 — Новости Общества | БелТА  
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До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный 3-8 м/с, днем по югу порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - до плюс 7, днем ожидается 12-18 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный 3-8 м/с, днем по югу...

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