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До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая
12.05.2017 12:10 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный 3-8 м/с, днем по югу порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - до плюс 7, днем ожидается 12-18 градусов тепла.-0-
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Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный 3-8 м/с, днем по югу...
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