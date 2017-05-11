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Средний возраст усыновленных белорусами детей - 2,5 года, иностранцами - 12 лет
12.05.2017 12:03 — Новости Общества | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний возраст усыновленных белорусами детей - 2,5 года, иностранцами - 12 лет. Об этом сообщил директор Национального центра усыновления Министерства образования Михаил Черепенников, передает корреспондент БЕЛТА.
В настоящее время подлежат усыновлению почти 10,7 тыс. детей-сирот. Ежегодно, начиная с 2006 года, в Беларуси усыновляется 520-600 мальчиков и девочек.
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В настоящее время подлежат усыновлению почти 10,7 тыс. детей-сирот. Ежегодно, начиная с 2006 года, в Беларуси усыновляется 520-600 мальчиков и девочек.
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