ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средний возраст усыновленных белорусами детей - 2,5 года, иностранцами - 12 лет

12.05.2017 12:03 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Средний возраст усыновленных белорусами детей - 2,5 года, иностранцами - 12 лет

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний возраст усыновленных белорусами детей - 2,5 года, иностранцами - 12 лет. Об этом сообщил директор Национального центра усыновления Министерства образования Михаил Черепенников, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время подлежат усыновлению почти 10,7 тыс. детей-сирот. Ежегодно, начиная с 2006 года, в Беларуси усыновляется 520-600 мальчиков и девочек.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время подлежат усыновлению почти 10,7 тыс. детей-сирот. Ежегодно, начиная с 2006 года, в Беларуси усыновляется 520-600 мальчиков и девочек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси орденом Матери награждено 8 667 женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика