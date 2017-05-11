В Беларуси орденом Матери награждено 8 667 женщин

12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси с 1996 года орденом Матери награждено 8 667 женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

Для многодетных матерей, достойно воспитавших пятерых и более детей, предусмотрена высокая государственная награда - орден Матери, сказал замминистра. В 2016 году этим орденом награждено 413 матерей, в 2017 году - 141.

К ордену Матери предусмотрена денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума.-0-