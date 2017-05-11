Детский аллерголог: нет продуктов, которые не вызывали бы аллергию

Самый неуютный сезон для многих аллергиков – весна и начало лета, когда все начинает цвести и распускаться. Но если взрослые более-менее справляются с кашлем, насморком и чиханьем, то с детьми сложнее: как понять, на что у ребенка аллергия, и как ее лечить? Об этом корреспондент Sputnik Евгений Казарцев расспросил детского врача-аллерголога медицинского центра "ЛОДЭ" Оксану Еленскую.



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Как понять, что ребенка нужно показать аллергологу?

– Если нежелательные реакции затягиваются. Например, если ребенок переел сладкого, и у него появилась сыпь. Если она прошла на следующий день – можно не заострять на этом внимание. Но если эти проявления тянутся долго или очень остро – с отеками или другими яркими симптомами, тогда необходимо идти к врачу. Сразу не к аллергологу, конечно, – наша задача в выявлении аллергенов. При повторных крапивницах, затяжных высыпаниях на коже и других симптомах после оказания срочной медицинской помощи и надо обращаться к врачу-аллергологу.

Аллергии у детей отличаются от взрослых?

– Во-первых, сам факт пищевой аллергии – удел более раннего возраста детей. С возрастом пищевая аллергия угасает, появляются те же поллинозы – которые не характерны для совсем маленьких детей. В старшем возрасте появляются аллергии также на шерсть животных, пыль – как правило, после трех лет. Хотя в последнее время аллергии и молодеют.

Спектр пищевых аллергенов с возрастом также меняется: например, до года-трех у детей, как правило, есть аллергия на белок коровьего молока. После этого аллергия проходит, может проявиться другая – например, на рыбу или арахис. Все зависит от возраста, хотя всегда и бывают исключения.

На какие растения чаще возникают аллергии – так называемый поллиноз?

– В течение всего лета есть разные группы растений, на которые мы чаще замечаем аллергические реакции. В самом начале весны, хотя это и зависит от погоды, появляются аллергии на цветение деревьев, из них самый аллергенный – береза. Следующий пик мы ожидаем обычно в июне – от злаковых трав: наших газонов, лугов… Злаковые травы всегда дают очень выраженную реакцию, на них – самые распространенные аллергии. И третий период – август, реакция на сорные травы, в том числе и полынь.

Если говорить про аллергию на тополиный пух, то ее как таковую мы встречаем крайне редко – после того, как ставим все необходимые пробы. Пух мы в пробы специально включаем – чтобы доказать родителям или самим пациентам, что аллергия вовсе не на него.

Пух – переносчик аллергенов. Период цветения тополя совпадает с сезоном цветения злаковых трав. Пух разносит их пыльцу, поэтому и создается впечатление, что аллергия именно на него. Тополь – не такой страшный аллерген, хотя участвует в этом процессе.

Можно ли спровоцировать аллергию?

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– Есть уже исследования, которые показывают: если ребенок с рождения живет с кошкой, у него к шерсти вырабатывается толерантность. Предполагается, что у таких детей меньше вероятность появления аллергии на шерсть. Но доказано и обратное: например, аллергия к пыли чаще появляется у жителей городов. Если уже аллергия появилась, то необходимо бороться с тем, что вызывает аллергию.

Важно знать: симптомы аллергии

Как рассказала врач Еленская, ведущие признаки при поллинозе или аллергии на пыль и шерсть – насморк, просто заложенный нос или так называемая ринорея – когда "водичка течет из носа". По словам медика, как правило это сопровождается зудом. Также может появляться аллергический конъюнктивит – воспаление слизистой глаза. Появляются чиханье и кашель. Самый тяжелый признак – обструкция: затрудненное дыхание, присвистывание.

При пищевых же аллергиях чаще всего проблемы возникают с кожей – так называемые дерматиты или крапивницы. По словам Еленской, у совсем маленьких детей иногда пищевые аллергии могут проявляться и кашлем.

К слову, у медиков есть и занимательное наблюдение: если ребенок чаще болеет простудными заболеваниями, аллергии у него бывают нечасто. Хотя в целом аллергий у детей становится все больше, констатировала Еленская.