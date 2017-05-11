В Беларуси почти каждый третий ребенок получает госпособие

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12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси почти каждый третий ребенок получает тот или иной вид государственного пособия. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси назначается 11 видов государственных пособий. Они выплачиваются на 558 тыс. детей, или 30,6% от их общей численности. При этом удельный вес детей в возрасте до трех лет, обеспеченных госпособиями, достигает практически 100% (348,6 тыс. малышей).

В нашей стране поддержка семьи является национальным приоритетом, подчеркнул замминистра. Создана стабильная правовая и социально-экономическая система по поддержке семей при рождении и воспитании детей. В нее входят меры по поддержанию доходов семей, оказанию финансовой помощи при строительстве жилья, меры по развитию сети учреждений образования, культуры, здравоохранения и обеспечению широкого доступа к ним семей с детьми.

Беларусь, как и другие страны мира, 15 мая отмечает Международный день семьи. "Этот праздник призван привлечь внимание к вопросам семьи, традиционным семейным ценностям, которые важны для устойчивого развития любого общества. В текущем году День семьи проходит под девизом "Семья, образование и благосостояние". Это значит, что в фокусе внимания на международном уровне находятся вопросы роли семьи и государственной политики в деле укрепления образования и обеспечения благополучия людей", - резюмировал Александр Румак.-0-