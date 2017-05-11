ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси усилят господдержку семей с детьми-инвалидами

12.05.2017 12:30 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси усилят господдержку семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Как отметил замминистра, система детских пособий постоянно совершенствуется. Так, в закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" планируется внести ряд мер по усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также семей, в которых сами родители являются инвалидами.

Александр Румак рассказал о планируемых новациях. По его словам, родителям детей-инвалидов будет предоставлено право работать на условиях неполной занятости (на полставки) и одновременно получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды с наиболее тяжелыми формами инвалидности (3-4-я степени утраты здоровья), поддержку увеличат с 100% до 120% бюджета прожиточного минимума (БПМ). Кроме того, родителям ребенка-инвалида будет предоставлено право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом независимо от вида получаемой ими пенсии (в настоящее время оно выплачивается только родителям, которые сами являются инвалидами).

Проект закона готовится ко второму чтению в парламенте.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, в закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" планируется внести ряд мер по усилению социальной защиты семей, воспитывающих...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Детский аллерголог: нет продуктов, которые не вызывали бы аллергию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика