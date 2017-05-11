12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси усилят господдержку семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Как отметил замминистра, система детских пособий постоянно совершенствуется. Так, в закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" планируется внести ряд мер по усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также семей, в которых сами родители являются инвалидами.

Александр Румак рассказал о планируемых новациях. По его словам, родителям детей-инвалидов будет предоставлено право работать на условиях неполной занятости (на полставки) и одновременно получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды с наиболее тяжелыми формами инвалидности (3-4-я степени утраты здоровья), поддержку увеличат с 100% до 120% бюджета прожиточного минимума (БПМ). Кроме того, родителям ребенка-инвалида будет предоставлено право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом независимо от вида получаемой ими пенсии (в настоящее время оно выплачивается только родителям, которые сами являются инвалидами).

Проект закона готовится ко второму чтению в парламенте.-0-