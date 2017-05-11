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"Раньше 9 утра уроки начинать не надо". Президент поручил пересмотреть график работы школ
12.05.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Президент поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, сообщает
— Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо, — сказал Лукашенко.
Он отметил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей.
— Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5−7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться, — привел пример Лукашенко.
Напомним, впервые президент
— Надо еще разобраться Карпенко (министр образования — Прим. TUT.BY): с 9 часов надо начинать учебу! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит! — аргументировал Лукашенко.
На следующий день после выступления президента министр образования Игорь Карпенко
— Есть школы, в которые детей подвозят, малокомплектные школы… Если дорога до них занимает определенный промежуток времени, не начнешь же с 5 или 6 часов утра подвозить детей. Есть малокомплектные школы, где реально так (в 9 утра. — Прим. TUT.BY) начинать работу.
Карпенко высказал мнение, что, решая вопрос с графиком занятий, «надо очень грамотно соотнести интересы и детей, и родителей, и учителей, и в целом общества».
— Давайте не будем пока будоражить
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Президент поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, сообщает БЕЛТА.
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