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"Раньше 9 утра уроки начинать не надо". Президент поручил пересмотреть график работы школ

12.05.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, сообщает БЕЛТА.


Фото: Reuters

— Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей.

— Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5−7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться, — привел пример Лукашенко.

Напомним, впервые президент предложил начинать уроки в школах не в 8, а в 9 утра в октябре 2016 года. 21 апреля, выступая с посланием народу и парламенту, он снова затронул эту тему, посетовав, что в среду у его сына Николая семь уроков, «ребенок просыпается в полседьмого…».

— Надо еще разобраться Карпенко (министр образования — Прим. TUT.BY): с 9 часов надо начинать учебу! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит! — аргументировал Лукашенко.

На следующий день после выступления президента министр образования Игорь Карпенко объяснил TUT.BY, что по санитарным нормам занятия должны начинаться не позже 9 утра. Школы выбирают более гибкий график, потому что работают в две смены.

— Есть школы, в которые детей подвозят, малокомплектные школы… Если дорога до них занимает определенный промежуток времени, не начнешь же с 5 или 6 часов утра подвозить детей. Есть малокомплектные школы, где реально так (в 9 утра. — Прим. TUT.BY) начинать работу.

Карпенко высказал мнение, что, решая вопрос с графиком занятий, «надо очень грамотно соотнести интересы и детей, и родителей, и учителей, и в целом общества».

— Давайте не будем пока будоражить родительскую общественность. Давайте это все немного проанализируем. Мы все-таки посмотрим, проанализируем, с управлениями образования посоветуемся и примем определенное оптимальное решение. Вводить сегодня или не вводить начало учебного дня с 9 часов в каждой школе? Здесь, наверное, надо подойти индивидуально и посмотреть, как это грамотнее и лучше сделать, — сказал министр.

 
 
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Президент поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, сообщает БЕЛТА.

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