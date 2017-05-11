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Лукашенко: занятия в белорусских школах будут начинать не раньше 9:00

12.05.2017 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что уроки в общеобразовательных школах не должны начинаться раньше девяти часов утра.

Лукашенко: занятия в белорусских школах будут начинать не раньше 9:00
© Sputnik/ Виктор Толочко, Сергей Пушкин
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В пятницу, принимая кадровые решения, глава государства поручил пересмотреть график работы школ. Эту тему президент затрагивал и ранее, в том числе во время последнего послания парламенту и белорусскому народу.

"Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо", — сказал президент. Его слова приводит БелТА.

Глава государства заметил, что некоторые родители против более позднего начала школьного дня, поскольку им неудобно отводить детей в школу. Кроме того, тогда слишком поздно заканчиваются занятия у школьников, которые учатся во вторую смену, а также занятия в кружках и спортивных секциях.

Однако, считает президент, который и сам является отцом школьника, в первую очередь нужно подумать о здоровье детей и о том, не мешают ли такие ранние подъемы усваивать учебную программу.

"Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5-7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться", — привел пример Лукашенко. 

Поэтому, считает он, здесь необходимы серьезные подвижки.

Президент также напомнил об изменениях к вступительным экзаменам и подчеркнул, что эта тема также нуждается в более существенной проработке.    

 
Теги: Минск
 
 
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Президент поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ, потому что ранние подъемы, по его словам, плохо влияют на здоровье детей.

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"Раньше 9 утра уроки начинать не надо". Президент поручил пересмотреть график работы школ
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