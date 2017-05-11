12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси открыто депозитных счетов "Семейный капитал" на общую сумму более $361 млн. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

Более двух лет реализуется в Беларуси программа семейного капитала. На 1 мая текущего года в ОАО "АСБ Беларусбанк" открыто 36 119 депозитных счетов "Семейный капитал" на общую сумму более $361 млн, в том числе в 2017 году - 5 554 депозитных счета на $55,5 млн.

Значительный объем инвестиций направляется в систему поддержки многодетных семей, подчеркнул Александр Румак. Семьям, воспитывающим троих и более детей, ежегодно оказывается единовременная материальная помощь к началу нового учебного года. В рамках подпрограммы "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" помощь к 2016/2017 учебному году получили 58 628 семей на общую сумму Br4,8 млн.

Для малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действует система государственной адресной соцпомощи: это ежемесячные и единовременные социальные пособия, бесплатное обеспечение продуктами питания детей раннего возраста, техническими средствами реабилитации и др.

Так, в 2016 году продуктами питания обеспечено почти 27,1 тыс. детей на сумму Br17,9 млн, в I квартале текущего года - 15,9 тыс. детей на сумму Br4,8 млн. При рождении двойни и более детей питание предоставляется без учета совокупного дохода семьи.-0-