ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси наиболее востребованы услуги социальной няни и социального патроната - Румак

12.05.2017 12:54 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси наиболее востребованы услуги социальной няни и социального патроната. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2016 году услуги по уходу за малолетними детьми получили 1 985 семей, в том числе 144 семьи с детьми-инвалидами, в первом квартале 2017 года услуги социальной няни оказаны 1 729 семьям, в том числе 136 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Услуга няни предоставляется бесплатно семьям, воспитывающим двойни, тройни, до исполнения детям возраста трех лет; неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также семьям с двумя и более детьми-инвалидами, до исполнения детям возраста четырех лет. Семьям с детьми-инвалидами старше четырехлетнего возраста услуга няни предоставляется по социально низким расценкам.

В прошлом году услуги социального патроната получили 3 040 семей, в том числе 1 843 семьи с детьми, в первом квартале нынешнего года - 1817 и 801 соответственно.

На базе домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития предоставляется также услуга социальной передышки (на срок до 28 дней в календарном году). Ею могут воспользоваться семьи с детьми-инвалидами старше четырех лет. На период социальной передышки сохраняются все социальные выплаты - государственные пособия и пенсия на ребенка-инвалида. В 2016 году услуга предоставлена 53 семьям.

Александр Румак подчеркнул, что большинство детей-инвалидов (всего их 29,5 тыс.) воспитывается в родительских семьях. В интернатных учреждениях находится немногим более 700 детей с особенностями развития.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году услуги по уходу за малолетними детьми получили 1 985 семей, в том числе 144 семьи с детьми-инвалидами, в первом квартале 2017 года услуги социальной няни оказаны...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: занятия в белорусских школах будут начинать не раньше 9:00
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика