В Беларуси наиболее востребованы услуги социальной няни и социального патроната - Румак

12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси наиболее востребованы услуги социальной няни и социального патроната. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2016 году услуги по уходу за малолетними детьми получили 1 985 семей, в том числе 144 семьи с детьми-инвалидами, в первом квартале 2017 года услуги социальной няни оказаны 1 729 семьям, в том числе 136 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Услуга няни предоставляется бесплатно семьям, воспитывающим двойни, тройни, до исполнения детям возраста трех лет; неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также семьям с двумя и более детьми-инвалидами, до исполнения детям возраста четырех лет. Семьям с детьми-инвалидами старше четырехлетнего возраста услуга няни предоставляется по социально низким расценкам.

В прошлом году услуги социального патроната получили 3 040 семей, в том числе 1 843 семьи с детьми, в первом квартале нынешнего года - 1817 и 801 соответственно.

На базе домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития предоставляется также услуга социальной передышки (на срок до 28 дней в календарном году). Ею могут воспользоваться семьи с детьми-инвалидами старше четырех лет. На период социальной передышки сохраняются все социальные выплаты - государственные пособия и пенсия на ребенка-инвалида. В 2016 году услуга предоставлена 53 семьям.

Александр Румак подчеркнул, что большинство детей-инвалидов (всего их 29,5 тыс.) воспитывается в родительских семьях. В интернатных учреждениях находится немногим более 700 детей с особенностями развития.-0-