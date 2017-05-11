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Из Кричевского РОВД уволили еще одного милиционера, который жаловался на начальство
12.05.2017 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Из Кричевского РОВД уволили еще одного сотрудника, который подписал письмо министру внутренних дел с
Одного из подписавшихся под коллективным обращением к министру — майора Юрия Дюбанова — уволили в апреле «
— Уволили за нарушение условий контракта и правил профессиональной этики, — рассказал Андрей Шашков и подчеркнул, что будет обжаловать это решение.
Еще один подписавшийся, начальник отдела охраны и профилактики правопорядка РОВД подполковник Игорь Вусик подал рапорт на увольнение 3 мая. Однако решение по нему еще не принято, рассказал он.
Напомним, сотрудники Кричевского РОВД
Милиционеры написали Шуневичу, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива.
Министр внутренних дел Беларуси
Подполковника Игоря Вусика
По словам Вусика, 11 мая его и участкового инспектора Андрея Шашкова ознакомили с результатами служебной проверки, которую проводило могилевское УВД. Их обвинили в нарушении профессиональной этики.
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Одного из подписавшихся под коллективным обращением к министру - майора Юрия Дюбанова - уволили в апреле "за грубое нарушение служебной дисциплины". Теперь уволили...
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