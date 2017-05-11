Из Кричевского РОВД уволили еще одного милиционера, который жаловался на начальство

Из Кричевского РОВД уволили еще одного сотрудника, который подписал письмо министру внутренних дел с жалобами на «многочисленные злоупотребления» начальства.





Одного из подписавшихся под коллективным обращением к министру — майора Юрия Дюбанова — уволили в апреле « за грубое нарушение служебной дисциплины ». Теперь уволили второго — участкового инспектора Андрея Шашкова.

— Уволили за нарушение условий контракта и правил профессиональной этики, — рассказал Андрей Шашков и подчеркнул, что будет обжаловать это решение.

Еще один подписавшийся, начальник отдела охраны и профилактики правопорядка РОВД подполковник Игорь Вусик подал рапорт на увольнение 3 мая. Однако решение по нему еще не принято, рассказал он.

Напомним, сотрудники Кричевского РОВД коллективно обратились с письмом к министру внутренних дел, в котором заявили, что их права нарушаются. Милиционеры попросили провести проверку в отношении руководства РОВД «в связи с многочисленными злоупотреблениями».

Милиционеры написали Шуневичу, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива.

Могилевское УВД начало изучать жалобы милиционеров из Кричева. Однако ведомство предупредило: если выявят признаки клеветы, распространившие ее сотрудники могут быть привлечены не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности. В УВД считают, что Вусик «стал инициатором нескольких коллективных жалоб на имя министра внутренних дел в стремлении избежать ответственности и придать значимость своей персоне». Уточнили: в отделе, который возглавлял Вусик, выявили недостатки, которые «не устранялись и имели системный характер».

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что служебная проверка по ситуации в Кричевском РОВД завершена. «В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика (вероятно, Игоря Вусика. — TUT.BY), который является фигурантом этой проверки», — сообщается на сайте ведомства. В результате обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

Подполковника Игоря Вусика отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки и исключили из числа членов офицерского собрания.

По словам Вусика, 11 мая его и участкового инспектора Андрея Шашкова ознакомили с результатами служебной проверки, которую проводило могилевское УВД. Их обвинили в нарушении профессиональной этики.