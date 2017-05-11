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Президент поручил навести железный порядок в Орше, Бобруйске, Борисове и Барановичах

12.05.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко, принимая 12 мая решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти, обратил особое внимание на развитие крупных региональных центров, таких как Орша, Бобруйск, Борисов или Барановичи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В части развития Оршанского района президентом уже были даны соответствующие поручения, и в ближайшее время эти вопросы будут рассматриваться на выездном правительственном совещании. Напомним, выступая с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Орша.

Александр Лукашенко назвал эти и подобные им по значимости белорусские города с территориями вокруг них регионами, подчеркнув тем самым важность комплексного развития данных территорий как с точки зрения производственной сферы, так и решения социальных вопросов. «Эти регионы — очередная эпопея, которую мы начинаем. И мы должны очень быстро решить эти проблемы», — сказал руководитель государства.

«Нужен железный порядок. Разговоры закончены, — подчеркнул президент. — Ссылок на то, что чего-то там не хватило, быть не должно. Вы сегодня выходите и от имени президента осуществляете ту политику, о которой я так много говорю. Вы знаете, что там надо делать», — обратился Александр Лукашенко к новым руководителям местных исполнительных и распорядительных органов.

Отдельно президент коснулся вопросов идеологии. Он подчеркнул, что работа в данной сфере не должна сводиться лишь к тому, чтобы куда-то прийти и прочитать лекцию. «Самая большая идеология — это там, где подымается дух людей, дух народа. Я сейчас имею в виду не обычные общественные массовые мероприятия, а спортивные», — отметил глава государства.

В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание, что культурно-спортивные комплексы, построенные в различных городах, в том числе в Орше, порой не в полной мере задействованы. На их базе нет спортивных команд. При этом в республике есть перспективные тренерские кадры, которые готовы в регионах заниматься развитием тех или иных видов спорта. «Надо этих ребят приглашать, обеспечить жильем. Там, где есть эти катки, надо создавать школы и команды — основная, дублирующий состав, школа для детей и массовое катание. Эти объекты не должны пустовать», — считает президент.

 
 
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"Эти регионы - очередная эпопея, которую мы начинаем. И мы должны очень быстро решить эти проблемы", - сказал руководитель государства.

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