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Лукашенко назначил начальников УВД Брестского и Витебского облисполкомов

12.05.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых руководителей в системе органов внутренних дел, передает БЕЛТА.

Начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома назначен Александр Астрейко. Ранее Астрейко работал в качестве заместителя начальника УВД Минского облисполкома — начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома.

Иван Кубраков возглавил управление внутренних дел Витебского облисполкома. До этого Кубраков служил заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

Максим Миронов назначен начальником Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

 
 
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Начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома назначен Александр Астрейко, а Иван Кубраков возглавил управление внутренних дел Витебского...

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