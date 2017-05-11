В воскресенье минчане смогут пробежать 10 км в поддержку исследований рака

Дэн Томпсон — британец, который придумал Run the World: забеги в поддержку исследований раковых заболеваний. Идея проекта: до Олимпиады в Токио пробежать в 206 странах мира расстояние в 10 километров. Деньги, собранные во время мероприятия, идут на благотворительность. 14 мая в 15.00 Дэн выйдет на старт в минском парке Победы. Присоединиться к нему может любой желающий.



Снимок используется в качестве иллюстрации. К забегу планируют присоединиться участники движения #followminsk. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Дэн уже пробежал в 106 странах мира. С 13 по 19 мая очередь Киева, Минска, Баку, Тбилиси, Еревана, Кишинева и Бухареста.

Кампанию Run the World британец организовал для пропаганды спорта и физкультуры по всему миру. После того как недавно от рака умерла его мать, он стал собирать деньги для британской благотворительной организации Cancer Research UK, которая занимается исследованиями раковых заболеваний.

— Хочу сказать, что участвовать в забеге могут все, независимо от физической подготовки и скорости, — рассказывает Дэн. — Участники могут бежать только часть пути или присоединиться к пробегу на велосипедах. А можно просто пройти и поддержать бегунов.

Проект поддержали посольство Великобритании в Минске и Белорусская федерация легкой атлетики.