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В воскресенье минчане смогут пробежать 10 км в поддержку исследований рака
12.05.2017 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Дэн Томпсон — британец, который придумал Run the World: забеги в поддержку исследований раковых заболеваний. Идея проекта: до Олимпиады в Токио пробежать в 206 странах мира расстояние в 10 километров. Деньги, собранные во время мероприятия, идут на благотворительность. 14 мая в 15.00 Дэн выйдет на старт в минском парке Победы. Присоединиться к нему может любой желающий.
Дэн уже пробежал в 106 странах мира. С 13 по 19 мая очередь Киева, Минска, Баку, Тбилиси, Еревана, Кишинева и Бухареста.
Кампанию Run the World британец организовал для пропаганды спорта и физкультуры по всему миру. После того как недавно от рака умерла его мать, он стал собирать деньги для британской благотворительной организации Cancer Research UK, которая занимается исследованиями раковых заболеваний.
— Хочу сказать, что участвовать в забеге могут все, независимо от физической подготовки и скорости, — рассказывает Дэн. — Участники могут бежать только часть пути или присоединиться к пробегу на велосипедах. А можно просто пройти и поддержать бегунов.
Проект поддержали посольство Великобритании в Минске и Белорусская федерация легкой атлетики.
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Дэн Томпсон - британец, который придумал Run the World: забеги в поддержку исследований раковых заболеваний. Идея проекта: до Олимпиады в Токио в 2020 году пробежать в 206-ти...
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