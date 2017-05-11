Белорусы по всему миру устроят «сердечные» забеги в помощь детям

Белорусы во всем мире смогут принять участие в масштабной благотворительной инициативе «Забег тысячи сердец», которая пройдет с 27 по 28 мая.

Каждый желающий сможет пробежать со смартфоном любую дистанцию и «нарисовать» при помощи трекера большое сердце, а velcom переведет километры в рубли и направит на помощь детям с пороками сердца, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

«Сердечные» забеги можно будет совершать в любой точке страны. Так что в помощь детям также смогут пробежать соотечественники, которые находятся за рубежом. В результате благотворительная акция, как ожидается, объединит белорусов почти на всех континентах. Принять участие в инициативе могут все желающие: профессиональные атлеты, любители и просто неравнодушные люди. Каждый сможет внести свой «беговой» вклад в лечение и реабилитацию детей с пороками сердца.

Все километры, которые пробегут участники, будут переведены компанией velcom в деньги из расчета 2 рубля за 1 км. Те же, кто сумеет спланировать маршрут и пробежать дистанцию в форме сердца, смогут собрать вдвое больше – по 4 рубля с километра. При этом быть абонентом velcom не обязательно. Организаторы учтут результат любого участника, вне зависимости того, где и сколько он пробежал.

Для участия в социальной акции, надо 27 или 28 мая взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. После этого результаты забега в виде скриншота c указанием даты, километража и маршрута (особенно, если он напоминает «сердце») останется лишь выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Участникам предлагают активно делиться результатами пробежек в соцсетях и тем самым вдохновлять своих друзей и знакомых.

Собранные бегом средства пойдут на доброе дело: будут переведены на нужды детской кардиохирургии РНЦП «Детской хирургии» в Минске и направлены на помощь детям с врожденными и приобретенными заболеваниями сердца и сосудов. Сотрудники кардиоотделения – прежде всего, врачи-хирурги – ежедневно спасают жизни ребят со всей республики.

Инициатива с «беговым рисованием» проводится впервые. «Каждый может пробежать свой отрезок или «нарисовать» многокилометровое сердце, чтобы внести свой посильный вклад в помощь детям. Неслучайно основная идея акции заключена во фразе «от сердца к сердцу», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

«Мы рассчитываем, что социальная акция приобретет большой масштаб. Символично, что её участники будут рисовать «сердца» в помощь детям с приобретенными и врожденными заболеваниями. Помимо того, что все средства пойдут на помощь ребятам, важен и сам посыл. Детям и их родителям будет приятно узнать, что ради них пробежали тысячи неравнодушных белорусов во всем мире», – подчеркнул директор РНПЦ «Детской хирургии» кандидат медицинских наук Константин Дроздовский.

Беговую инициативу «Забег тысячи сердец» проводит компания velcom при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения. Помимо помощи детям, она направлена на популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси.

Республиканский научно-практический центр детской хирургии оказывает хирургическую помощь детям с патологиями органов грудной клетки и пороками сердца. Специалисты центра выполняют высокотехнологичные операции на сердце, а также проводят всю необходимую диагностику. При необходимости в центре осуществляют трансплантацию сердца и имплантацию систем вспомогательного кровообращения.