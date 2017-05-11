12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования жилого района "Северный" (внесение изменений) пройдет с 22 мая по 15 июня, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района Минска.

Территория расположена в северной части города вблизи Минской кольцевой автомобильной дорогой. Здесь планируется построить детский сад-ясли на 196 мест с начальной школой, многоуровневую гараж-стоянку на 300 машино-мест, комплекс торгово-бытового обслуживания, объекты общественного, административно-торгового, производственного, культового назначения, школу на 510 мест, АЗС.

На ул. Выготского предлагается построить 2 многоквартирных жилых дома с встроенно-пристроенными объектами общественного назначения. Участки, прилегающие к Долгиновскому тракту и ул. Микулича, в районе бывших деревень Новинки и Цнянка предусмотрены под усадебную жилую застройку. Также зарезервированы участки под размещение пожарного депо и котельной.

Презентация проекта состоится 24 мая в 18.30 в здании администрации Центрального района, с проектными материалами можно ознакомиться по 5 июня. Градостроительный документ разработан для регулирования инвестиционных процессов на проектируемой территории. Ожидается, что численность населения в жилом районе увеличится с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. человек.-0-