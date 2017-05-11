12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение медиации в сфере исполнительного производства рассматривается в Беларуси, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский перед конференцией "Новеллы законодательства об исполнительном производстве" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в сфере исполнительного производства только начинаем обсуждать этот институт и надеемся, что он получит свое развитие, - сказал Олег Слижевский. - Зачастую есть такие случаи, когда уже вынесено судебное решение, но стороны - должник и взыскатель - по-разному понимают, как это решение должно быть исполнено. Приходится порой обращаться и к судебным исполнителям за разъяснением. Это дополнительная процедура, это время, которое затягивает исполнение".

Благодаря медиации могут быть разрешены в первую очередь споры, когда сторонами исполнительного производства выступают именно граждане. Это могут быть споры и между юридическими лицами, хотя в этом случае в основном, когда выносится судебный приказ о взыскании, этот документ четко основывается на цифрах, вытекающих из договорных отношений. Вместе с тем возможны ситуации, когда стороны могут между собой договориться. "Споры между организациями жилищно-коммунального хозяйства и гражданами - здесь я вижу мало перспектив для медиации, поскольку есть конкретная сумма, выставляемая к оплате за услуги ЖКХ. Эта сумма либо уплачивается, либо не уплачивается. Поэтому, если выносится исполнительная надпись о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам, это надо исполнять", - отметил министр.

По словам Олега Слижевского, хороший медиатор - в определенной степени и психолог. Разрешение конфликта с его участием позволяет где-то смягчить психологический момент и все-таки прийти к обоюдному решению, которое будет исполняться.

К концу 2016 года в Беларуси выдано 365 свидетельств медиаторов.-0-