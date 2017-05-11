ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внедрение медиации в сфере исполнительного производства рассматривается в Беларуси

12.05.2017 13:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение медиации в сфере исполнительного производства рассматривается в Беларуси, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский перед конференцией "Новеллы законодательства об исполнительном производстве" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в сфере исполнительного производства только начинаем обсуждать этот институт и надеемся, что он получит свое развитие, - сказал Олег Слижевский. - Зачастую есть такие случаи, когда уже вынесено судебное решение, но стороны - должник и взыскатель - по-разному понимают, как это решение должно быть исполнено. Приходится порой обращаться и к судебным исполнителям за разъяснением. Это дополнительная процедура, это время, которое затягивает исполнение".

Благодаря медиации могут быть разрешены в первую очередь споры, когда сторонами исполнительного производства выступают именно граждане. Это могут быть споры и между юридическими лицами, хотя в этом случае в основном, когда выносится судебный приказ о взыскании, этот документ четко основывается на цифрах, вытекающих из договорных отношений. Вместе с тем возможны ситуации, когда стороны могут между собой договориться. "Споры между организациями жилищно-коммунального хозяйства и гражданами - здесь я вижу мало перспектив для медиации, поскольку есть конкретная сумма, выставляемая к оплате за услуги ЖКХ. Эта сумма либо уплачивается, либо не уплачивается. Поэтому, если выносится исполнительная надпись о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам, это надо исполнять", - отметил министр.

По словам Олега Слижевского, хороший медиатор - в определенной степени и психолог. Разрешение конфликта с его участием позволяет где-то смягчить психологический момент и все-таки прийти к обоюдному решению, которое будет исполняться.

К концу 2016 года в Беларуси выдано 365 свидетельств медиаторов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы в сфере исполнительного производства только начинаем обсуждать этот институт и надеемся, что он получит свое развитие", - сказал Олег Слижевский.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Застройку жилого района "Северный" вынесли на общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика