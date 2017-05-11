БРЕСТ, 12 мая — Sputnik. Суд Ленинского района Бреста посчитал, что дело о защите деловой репутации в сфере предпринимательства должен рассматривать экономический суд Брестской области, передает корреспондент Sputnik из зала суда Ленинского района Бреста.

Производственно-торговое унитарное предприятие "Динамо Центр" БФСО "Динамо" подало в суд иск о защите деловой репутации на авторов ролика "Динамовская афера", который в феврале 2017 года появился на YouTube.

Ответчиками выступают видеоблогер Сергей Петрухин и активист движения "За Свободу" Денис Турченяк. Они сняли видеоролик в формате журналистского расследования, в котором рассказывается о земельном участке, предоставленном в аренду УП "Динамо Центр". Сейчас на этом участке стоит магазин одной из крупных торговых сетей. Видео было размещено на канале "Народного репортера" на YouTube.

УП "Динамо Центр" считает утверждения авторов видео не соответствующими действительности и настаивает, что земельный участок был выделен в соответствии с законодательством. Ответчики с иском УП "Динамо Центр" не согласны.

Предприятие просит суд признать 12 цитат из видео, размещенного блогерами, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию предприятия, а также запретить дальнейшее его распространение и возместить 69 рублей госпошлины, обязать авторов разместить на страницах соцсети "ВКонтакте" и сайтах, которые распространяли видео.

Дело в суде Ленинского района Бреста рассматривал судья Андрей Конючко. Интересы Дениса Турченяка представлял адвокат Игорь Рабцевич. Представитель истца на заседание не явился, однако, ответчики были не против рассмотрения дела в его отсутствии.

В начале заседания ответчики заявили ходатайство о приобщении к делу копии докладной записки, в которой, как объяснили Турченяк и Петрухин, подтверждается обоснованность информации, к которой имеет претензии УП "Динамо Центр".

Также представитель ответчика посчитал, что не соблюдены требования подсудности и просил передать дело в экономический суд Брестской области.

"УП "Динамо Центр" обратилось в суд с иском о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности. Следовательно дело не подсудно суду Ленинского района города Бреста и подлежит рассмотрению в экономическом суде Брестской области", — сказал на заседании судья.

Суд посчитал, что заявление о передаче дела по подсудности подлежит удовлетворению. На определение может быть подана частная жалоба или частный протест.