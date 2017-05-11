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Международные сахаровские чтения пройдут 18-19 мая в Минске

12.05.2017 13:31 — Новости Общества | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века" пройдет в Минске 18-19 мая на базе Белорусского государственного университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Форум направлен на объединение усилий ведущих ученых и практиков, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов разных стран для оценки влияния технического прогресса на окружающую среду и человека, а также разработку мер по снижению негативного влияния человека на природу. Во время работы секций конференции будут рассмотрены вопросы, касающиеся социальных и экологических проблем современности, медицинской экологии, биоэкологии, агроэкологии, биоиндикации и биоремедиации. Ученые обсудят региональные экопроблемы, информационные системы и технологии в экологии и здравоохранении. Также в программу форума включено заседание круглого стола на тему биоэтики и прав человека в экологической медицине в контексте основных положений конвенции Овьедо.

В мероприятии примут участие более 400 представителей 17 стран мира. В их числе Россия, Украина, Польша, Германия, США, Сербия, Греция. Организатором форума выступил Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В мероприятии примут участие более 400 представителей 17 стран мира. В их числе Россия, Украина, Польша, Германия, США, Сербия, Греция.

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