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Чиновники и депутаты обсуждают введение в Беларуси обязательного отцовского отпуска
12.05.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает
По словам замминистра, в стране создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка. В нее вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты, представители профсоюзов.
По данным министерства труда и соцзащиты, более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска. Среди респондентов-мужчин «за» высказались 61,2%, среди женщин — 70,3%.
Также в Беларуси прорабатывается вопрос об установлении Дня отца.
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В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак,...
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