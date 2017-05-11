Чиновники и депутаты обсуждают введение в Беларуси обязательного отцовского отпуска

В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает БЕЛТА .

По словам замминистра, в стране создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка. В нее вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты, представители профсоюзов.

По данным министерства труда и соцзащиты, более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска. Среди респондентов-мужчин «за» высказались 61,2%, среди женщин — 70,3%.

Также в Беларуси прорабатывается вопрос об установлении Дня отца.