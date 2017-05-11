12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний возраст усыновленных белорусами детей - 2,5 года, иностранцами - 12 лет. Об этом сообщил директор Национального центра усыновления Министерства образования Михаил Черепенников, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время подлежат усыновлению 10 688 детей-сирот (за прошлый год их количество сократилось почти на 1 тыс.). Ежегодно, начиная с 2006 года, в Беларуси усыновляется 520-600 мальчиков и девочек.

"Приоритет сохраняется за национальным усыновлением. И на него по-прежнему устойчиво высокий спрос, - сказал Михаил Черепенников. - Цифры международного усыновления (соответствующее соглашение заключено только с Италией) снижаются из года в год. Например, в прошлом году итальянские семьи усыновили 94 ребенка. Кроме того, 1-4 белорусских ребенка в год усыновляют родственники, проживающие в других зарубежных странах".

Наибольший интерес у белорусских усыновителей - к детям в возрасте до 3 лет, как правило, девочкам. Но при этом больше усыновляют мальчиков. Усыновление в Беларуси детей в возрасте старше 6-7 лет - редкие случаи, отметил Михаил Черепенников.

Всего в Беларуси насчитывается более 6 тыс. семей усыновителей, добавил директор центра.

Начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Мария Соротник проинформировала, что в республике на 1 января текущего года было 20 280 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Около 81,8% таких детей воспитываются в замещающих семьях различных типов, большая часть (56,9%) - в опекунских семьях (в семьях родственников детей), 30,2% - в приемных семьях. В 274 детских домах семейного типа находятся 1 823 ребенка. Число таких домов будет увеличиваться, отметила Мария Соротник.

По ее словам, в Беларуси стали реже лишать родительских прав: в 2016 году по сравнению с 2011-м - на 44,6%. "Но есть определенные обстоятельства, которые не позволяют оставить ребенка в семье. Безусловно, предпринимаются все усилия, чтобы вернуть детей в родительскую семью, чтобы отец и мать осознали ценность родительства и изменили свое отношение к жизни", - сказала представитель Министерства образования.-0-