В Беларуси более 15% пар бесплодны - Минздрав

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 15% пар бесплодны. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения, доцент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО Юлия Савочкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила представитель министерства, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание. В Беларуси будет разработана национальная модель службы планирования семьи, а также появится служба охраны мужского здоровья. Это предусмотрено Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 годы.

В стране созданы все условия для реализации репродуктивных установок, беременности и родов у женщин. Практически 100% деторождений осуществляется при квалифицированном родовспоможении.

Беларусь входит в число стран-лидеров по показателям работы службы материнства и детства. Создана разноуровневая система оказания перинатальной помощи.-0-