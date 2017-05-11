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В Беларуси более 15% пар бесплодны - Минздрав
12.05.2017 11:45 — Новости Общества | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 15% пар бесплодны. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения, доцент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО Юлия Савочкина, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметила представитель министерства, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание. В Беларуси будет разработана национальная модель службы планирования семьи, а также появится служба охраны мужского здоровья. Это предусмотрено Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 годы.
В стране созданы все условия для реализации репродуктивных установок, беременности и родов у женщин. Практически 100% деторождений осуществляется при квалифицированном родовспоможении.
Беларусь входит в число стран-лидеров по показателям работы службы материнства и детства. Создана разноуровневая система оказания перинатальной помощи.-0-
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Как отметила представитель министерства, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание. В Беларуси будет разработана национальная модель службы...
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