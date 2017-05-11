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Минчан "на колесах" просят помочь детскому хоспису

12.05.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Столичная ГАИ и SKODA запускают совместную благотворительную кампанию автопомощи "365 дней добра" для семей подопечных Белорусского детского хосписа.

Минчан "на колесах" просят помочь детскому хоспису
© Sputnik/ Констанция Ждановская
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"Любой неравнодушный водитель сможет выбрать день в году и застолбить его за собой в специальном онлайн-календаре, чтобы в эту дату помочь семье, которая нуждается в транспорте. Организаторы и хоспис очень надеются за месяц заполнить календарь на год вперед", — рассказал Сергей Ничепуренко, замдиректора по маркетингу и продажам ООО "ФелОкт-сервис".

Начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник заметил, что уже выбрал дату, в которую поможет постояльцам хосписа — 1 января. Предположив, что в этот день желающих оказывать помощь будет не много, он взял это дело на себя. Он также рассказал, что уже десять сотрудников ГАИ выбрали дни, в которые помогут нуждающимся.

"Можно посвятить доброму делу и свой день рождения — хороший способ его провести", — уверен Зараник.

Накануне поездки с водителем свяжутся, чтобы уточнить детали. Если собственного автомобиля нет, а желание помогать есть, подвезти нуждающихся — на процедуры или по другим делам — можно будет на специальном "шкодамобиле", который предоставит для этих целей компания. Пока что большинство дней в календаре пустуют, так что есть возможность выбрать для доброго дела самый удобный.

 
Теги: Минск
 
 
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Десять сотрудников ГАИ уже определили, в какие дни текущего года будут помогать белорусскому хоспису.

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