Работа в СМИ немыслима без обширных знаний и чувства социальной справедливости - Чикида

Олег Чикида. Фото из архива

12 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Работа в СМИ немыслима без обширных знаний и чувства социальной справедливости. На это обратил внимание первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чикида, выступая на торжественной церемонии награждения работников печатных и электронных средств массовой информации, посвященной Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"От того, под каким соусом будут поданы факты, зависит стабильность общества, без которой невозможны экономические преобразования и государственный суверенитет", - подчеркнул Олег Чикида. Он выразил признательность работникам СМИ за самоотверженную работу, преданность и любовь к своему краю: "Без вашего участия сегодня вряд ли можно рассчитывать на успех в реализации масштабных проектов по преобразованию Могилевщины. Рад, что исполнительная власть и власть четвертая работают в одном направлении. Вместе мы придадим новый импульс информатизации общества".

Первый зампред облисполкома вручил почетные грамоты, денежные премии и ценные подарки лучшим журналистам и изданиям - победителям регионального конкурса среди государственных СМИ по итогам работы за 2016 год. Среди областных и городских газет лучшей признана областная газета "Могилевские ведомости", среди районных - редакция газеты "Голас Касцюкоўшчыны".

Среди журналистов региональных государственных печатных изданий первое место занял редактор Белыничской газеты "Зара над Друццю" Михась Карпеченко. Победителем среди фотокорреспондентов региона стала фотограф информационного агентства "Могилевские ведомости" Галина Гаврилович.

Впервые в нынешнем году был определен лучший интернет-сайт редакции. Им оказался информационный портал газеты "Бабруйскае жыццё".

Нагрудный знак "Выдатнік друку Беларусі" вручен главному редактору газеты "Зямля і людзі" Владимиру Капузе. Также ряд журналистов поощрены почетными грамотами и благодарностями Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, Совета депутатов, областных управлений УВД и МЧС, региональных отделений общественных организаций. В частности, почетной грамоты главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома удостоен ведущий фотокорреспондент БЕЛТА Олег Фойницкий.-0-