Бывший первый зампред Калинковичского райисполкома осужден на 4 года с отсрочкой наказания

Суд Мозырского района рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя Калинковичского райисполкома, обвиняемого в коррупции. Об этом рассказала ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Обвиняемый, работая в должности первого заместителя председателя — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Калинковичского райисполкома, давал указания подчиненным вносить в отчетные документы ложные сведения о положении дел в хозяйстве.

Мужчина признан виновным по статье «Злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим ответственное положение». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с лишением права в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, без конфискации имущества.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УК Беларуси к обвиняемому применена отсрочка исполнения наказания на два года. В течение этого периода он обязан не менять своего места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за его поведением, два раза в месяц являться на обязательную регистрацию, не выезжать по личным делам больше чем на месяц за пределы района места жительства, находиться дома с 22.00 до 6.00, в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы в общем объеме 100 часов.