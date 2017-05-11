Лукашенко утвердил состав госкомиссии на вступительную кампанию – 2017

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, которым определены состав и полномочия госкомиссии по контролю за проведением в текущем году вступительной кампании в учебные заведения, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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Указ №156 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2017 году" был подписан президентом 11 мая.

"Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году, а также определены ее полномочия", – сказали в пресс-службе.

В комиссию вошли члены Совмина и Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители органов госуправления, представители общественных организаций и контролирующих органов. Возглавил данную комиссию заместитель премьера Василий Жарко.

В задачи комиссии входит контроль за подготовкой и проведением ЦТ, экзаменов, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы и ссузы.

Кроме того, ее члены будут следить за принятием мер по устранению нарушений законодательства об образовании, проводить прием граждан по соответствующим вопросам, а также взаимодействовать со СМИ в плане освещения работы комиссии.