ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко утвердил состав госкомиссии на вступительную кампанию – 2017

12.05.2017 15:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, которым определены состав и полномочия госкомиссии по контролю за проведением в текущем году вступительной кампании в учебные заведения, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко утвердил состав госкомиссии на вступительную кампанию – 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Карпенко: в белорусских вузах должно быть преподавание на английском

Указ №156 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2017 году" был подписан президентом 11 мая.

"Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году, а также определены ее полномочия", – сказали в пресс-службе. 

В комиссию вошли члены Совмина и Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители органов госуправления, представители общественных организаций и контролирующих органов. Возглавил данную комиссию заместитель премьера Василий Жарко.

В задачи комиссии входит контроль за подготовкой и проведением ЦТ, экзаменов, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы и ссузы. 

Кроме того, ее члены будут следить за принятием мер по устранению нарушений законодательства об образовании, проводить прием граждан по соответствующим вопросам, а также взаимодействовать со СМИ в плане освещения работы комиссии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В задачи комиссии входит контроль за подготовкой и проведением ЦТ, экзаменов, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы и ссузы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Работа в СМИ немыслима без обширных знаний и чувства социальной справедливости - Чикида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика