Филиал кафедры маркетинга БГУ открылся на МТЗ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе открыт филиал кафедры маркетинга Государственного института управления и социальных технологий БГУ, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Новый проект направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества в области подготовки квалифицированных кадров для маркетинговой сферы", - рассказали на МТЗ.

Деятельность филиала позволит совершенствовать технологии и качество обучения путем эффективного использования материально-технической и производственной базы завода. Планируется проведение профильных занятий у студентов, а также привлечение представителей МТЗ к разработке тем курсовых, дипломных работ с учетом потребностей предприятия и с дальнейшим внедрением результатов научных исследований в практическую деятельность завода.

"Сегодняшняя экономика такова, что 10 человек заняты на производстве, а еще 10 работают рядом с ними - в продажах. Мы ориентированы на то, чтобы студенты изучали конкретную работу, делали дипломные проекты и вливались в жизнь предприятий. Наша специализация - электронная торговля и международный маркетинг. У Минского тракторного завода наработан колоссальный опыт в этих сферах", - заявил во время церемонии подписания соглашения директор ГИУСТ БГУ Петр Бригадин.

Работа филиала будет способствовать методическому обеспечению учебных дисциплин, разработке современных учебно-методических комплексов, изданию и обмену литературой. На его базе будут проводиться научные и научно-практические мероприятия, производственная практика, способствующая адаптации обучающихся к конкретным производственным условиям.

"В современном мире нельзя недооценивать роль маркетинга. Недостаточно просто произвести продукцию. У МТЗ большой опыт работы по всему миру, мы поставляем свою продукцию более чем в 150 стран. Но наше будущее - это молодежь и их креативные решения", - отметил исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ОАО "МТЗ" - маркетинг-директора Тарас Мурог.

Как было подчеркнуто во время подписания соглашения об открытии филиала кафедры, в будущем лучшие студенты смогут претендовать на рабочие места на Минском тракторном заводе.-0-