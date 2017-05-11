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Хотели пополнить экспозицию. Двое мужчин принесли в Гродненский музей мину и снаряд времен войны
12.05.2017 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Необычные экспонаты решили подарить двое мужчин Гродненскому историко-археологическому музею, который располагается в Новом замке,
11 мая около 12 часов дня по телефону в милицию обратилась сотрудница музея. Она рассказала, что к ней пришли два человека и высказали желание передать в фонд учреждения новые экспонаты.
Она очень удивилась, когда увидела, что мужчины с собой принесли 45 мм снаряд и 50 мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Сотрудница оперативно сообщила об этом в милицию, а пока она звонила, мужчины оставили боеприпасы и ушли.
Прибывшие на место сотрудники милиции, а также специалисты саперной группы приняли решение вывезти несостоявшиеся экспонаты на Гожский полигон, где их уничтожили.
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Необычные экспонаты решили подарить двое мужчин Гродненскому историко-археологическому музею, который располагается в Новом замке.
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