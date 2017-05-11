Кадровая пятница: президент назначил новых чиновников и пообещал «встряску» спорту

Александр Лукашенко провел традиционную «кадровую пятницу»: назначил новых чиновников и сделал ряд заявлений и затронул различные вопросы, от простаивание ледовых арен и посевной до роста зарплат.

Президент Беларуси потребовал вновь сосредоточить внимание на социальных вопросах (цены, зарплата, занятость, производительность труда, создание новых рабочих мест), которые тянут за собой экономику. Лукашенко отметил, что в этом году следует решить вопрос с зарплатами для населения , в случае, если вопрос не будет решен, «нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут», отметил Лукашенко.

Лукашенко приказал чиновникам «уплотнятся, сокращаться и экономить», чтобы за счет экономии производительности труда дать людям нормальные зарплаты. Кроме того, президент потребовал обеспечить железный порядок, навести порядок в регионах, привлекать туда новые кадры, обеспечивая их жильем.

Раскритиковал Лукашенко также простаивание в регионах ледовых арен. Президент отметил, что культурно-спортивные комплексы, построенные в различных городах, порой не в полной мере задействованы. Он приказал создать в них команды и потребовал, чтобы объекты не пустовали.

«Прошелся» президент и по селу. Лукашенко потребовал, чтобы на местах занялись сменой севооборота. Лукашенко уверен, что пора «переходить на травы».

«Нам надо срочно изменить севообороты. Надо переходить на травы. Это мое твердое убеждение. Надо научиться делать хорошие корма и получать говядину. Производство качественного молока очень рентабельно», - уверен Лукашенко.

Сегодня президентЛукашенко приня кадровые решения. Так, помощником президента - инспектором по Гомельской области назначен Юрий Шулейко.

Президент дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На должность председателя Оршанского райисполкома согласован Леонид Пеньковский, Поставского райисполкома - Сергей Чепик.

Россонский район возглавит Владимир Быков, Ушачский - Владимир Авдошко, Чашникский - Леонид Плешко.

Дмитрий Ломако согласован на должность председателя Шарковщинского райисполкома, Анатолий Бондаренко - председателя Хойникского райисполкома.

Председателем Бобруйского горисполкома станет Александр Студнев.

Александр Лукашенко также назначил новых руководителей в системе органов внутренних дел: начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома назначен Александр Астрейко. Иван Кубраков возглавил управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Максим Миронов назначен начальником Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

Сергея Репкина президент назначил на должность ректора учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры» и не преминул пообещать спортивной отрасли серьезные «разборки» за многочисленные промахи.

«Мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это», - подчеркнул президент, приведя в пример провальную игру хоккейной сборной и отсутствие высоких результатов в других видах спорта.

Фото: пресс-служба президента