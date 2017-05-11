Портал последипломного образования медработников появится в Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования медицинских работников, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.

"На базе Белорусской медицинской академии последипломного образования в ближайшее время планируется создание электронного портала, с помощью которого медработники будут самостоятельно формировать и в дальнейшем осваивать индивидуальный план последипломной профессиональной подготовки по соответствующей специальности", - сказала Ольга Маршалко.

Планируется, что информационная поддержка будет осуществляться с помощью личного кабинета специалиста. Для входа необходимо будет пройти процедуру регистрации на портале, после чего медработник получит информацию о перечне всех программ и образовательных мероприятий непрерывного образования по соответствующей специальности.

Ресурс поможет при прохождении аттестации медработников. Там будет аккумулироваться вся информация о профессиональной деятельности медработника. Это позволит формировать профессиональное портфолио специалиста, что создаст возможность ему реально представить свой образовательный уровень, увидеть резервы, определить направления профессионального самосовершенствования. Ожидается, что портал простимулирует медработников повышать профессиональную подготовку на постоянной основе.

Более того, ресурс поможет и в вопросах трудоустройства. "Это возможность презентовать себя и быть конкурентным на рынке медицинских услуг", - отметила Ольга Маршалко.

В настоящее время пройти повышение квалификации медики могут не только в БелМАПО, но в 4 вузах страны. Повышением квалификации занимаются также 11 республиканских научно-практических центров и Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника. Таким образом, создана широкая сеть учреждений образования и учреждений здравоохранения, осуществляющих повышение квалификации медицинских работников. Это позволяет каждому специалисту сделать свой выбор, определиться с направлением, кафедрой, курсом, усовершенствовать свои навыки и знания.

В Беларуси разработан единый план повышения квалификации и переподготовки, он размещен на сайте БелМАПО. По словам Ольги Маршалко, план достаточно гибкий. Если в каком-то регионе появляется потребность в курсах, в него оперативно вносятся изменения.-0-