Елена Субботкина вместе с двумя детьми может быть выселена из собственного дома в Бобруйске по решению суда. На этом настаивает отец первой жены экс-руководителя клуба Сергей Столяров, который утверждает: Максим Субботкин должен ему крупную сумму.





Речь идет о деньгах, которые Максим Субботкин, находясь в браке с первой женой, якобы одолжил у свекра под расписку для развития бизнеса его же дочери.

Максим Субботкин развелся с первой женой Екатериной в 2008 году, сейчас женщина живет в Смолевичах с новым супругом. А ее отец Сергей Столяров в 2009 году подал на бывшего зятя в суд, требуя возврата долга. Процесс тянулся вплоть до того момента, пока генеральному директору клуба не было предъявлено обвинение в служебной халатности и вынесен приговор — 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

— Мы тогда жили в Минске на съемной квартире, ждали появления на свет дочери, — рассказывает Елена. — Когда приговор вступил в силу, арестовали все имущество, включая мебель и бытовую технику хозяев «трешки», которую мы снимали. Также был наложен арест на дом, который по документам находится в моей собственности.

Дом Елена Субботкина получила в подарок от свекра, отца Максима, который сам его построил.

— Максим полностью погасил ущерб, который, как следует из документов судебного дела, причинил хоккейному клубу. После этого арест с его имущества, а также с моего дома, должен был быть снят. Но этого не произошло, мне посоветовали решать вопрос в судебном порядке, — говорит супруга Максима Субботкина.

В феврале текущего года Елена подала в суд Бобруйска и Бобруйского района иск по поводу снятия ареста с имущества, прошло два заседания с участием представителей прокуратуры, после чего в процесс была введена третья сторона — Сергей Столяров.

В своем заявлении он просит не только признать недействительным акт дарения дома, но и требует, чтобы брачный договор между супругами Субботкиными был аннулирован. Все эти документы являются законным препятствием для выселения женщины с детьми на улицу.





На последнем судебном заседании, которое состоялось 11 мая, было отклонено и ходатайство о привлечении к процессу в качестве свидетеля первой супруги Максима Субботкина. Вместе с тем было удовлетворено ходатайство о привлечении к процессу представителей отдела образования Ленинского района Бобруйска. Они должны озвучить на суде права двух несовершеннолетних детей Елены, которые, по ее мнению, могут быть нарушены.

Сергей Столяров, с которым удалось связаться по телефону, подтвердил факт наличия долга, однако отказался изложить свою версию происходящего.

— Версия есть только одна, она официальная.





На замечание о том, что двое несовершеннолетних детей могут остаться без крыши на головой, мужчина ответил:

— А как вам такие этические нормы — деньги взять и не отдать?

Напомним, что Максим Субботкин был задержан в июле 2015 года. Бывший топ-менеджер хоккейного клуба «Динамо» обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 424), в завладении денежными средствами клуба с использованием служебных полномочий (ч. 4 ст. 210) и в превышении власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 426).

Субботкин компенсировал 2,3 млрд неденоминированных рублей, но в помиловании ему было отказано.



Максим Субботкин. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

18 октября бывший генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Максим Субботкин был приговорен путем частичного сложения наказаний к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией. К трем годам по статье 424 (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере), к четырем — по 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Эпизод с Сагындыковым был переквалифицирован с 210 (Завладение) денежными средствами клуба с использованием служебных полномочий) в 428 (Халатность).

Сам Субботкин заявлял , что нарушения в его работе были результатом ошибок и не имели корыстной цели.