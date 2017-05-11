ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семью экс-менеджера хоккейного клуба "Динамо-Минск" Субботкина могут лишить дома по решению суда

12.05.2017 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Елена Субботкина вместе с двумя детьми может быть выселена из собственного дома в Бобруйске по решению суда. На этом настаивает отец первой жены экс-руководителя клуба Сергей Столяров, который утверждает: Максим Субботкин должен ему крупную сумму.


Речь идет о деньгах, которые Максим Субботкин, находясь в браке с первой женой, якобы одолжил у свекра под расписку для развития бизнеса его же дочери.

Максим Субботкин развелся с первой женой Екатериной в 2008 году, сейчас женщина живет в Смолевичах с новым супругом. А ее отец Сергей Столяров в 2009 году подал на бывшего зятя в суд, требуя возврата долга. Процесс тянулся вплоть до того момента, пока генеральному директору клуба не было предъявлено обвинение в служебной халатности и вынесен приговор — 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

— Мы тогда жили в Минске на съемной квартире, ждали появления на свет дочери, — рассказывает Елена. — Когда приговор вступил в силу, арестовали все имущество, включая мебель и бытовую технику хозяев «трешки», которую мы снимали. Также был наложен арест на дом, который по документам находится в моей собственности.

Дом Елена Субботкина получила в подарок от свекра, отца Максима, который сам его построил.

— Максим полностью погасил ущерб, который, как следует из документов судебного дела, причинил хоккейному клубу. После этого арест с его имущества, а также с моего дома, должен был быть снят. Но этого не произошло, мне посоветовали решать вопрос в судебном порядке, — говорит супруга Максима Субботкина.

В феврале текущего года Елена подала в суд Бобруйска и Бобруйского района иск по поводу снятия ареста с имущества, прошло два заседания с участием представителей прокуратуры, после чего в процесс была введена третья сторона — Сергей Столяров.

В своем заявлении он просит не только признать недействительным акт дарения дома, но и требует, чтобы брачный договор между супругами Субботкиными был аннулирован. Все эти документы являются законным препятствием для выселения женщины с детьми на улицу.


На последнем судебном заседании, которое состоялось 11 мая, было отклонено и ходатайство о привлечении к процессу в качестве свидетеля первой супруги Максима Субботкина. Вместе с тем было удовлетворено ходатайство о привлечении к процессу представителей отдела образования Ленинского района Бобруйска. Они должны озвучить на суде права двух несовершеннолетних детей Елены, которые, по ее мнению, могут быть нарушены.

Сергей Столяров, с которым удалось связаться по телефону, подтвердил факт наличия долга, однако отказался изложить свою версию происходящего.

— Версия есть только одна, она официальная.


На замечание о том, что двое несовершеннолетних детей могут остаться без крыши на головой, мужчина ответил:

— А как вам такие этические нормы — деньги взять и не отдать?

Напомним, что Максим Субботкин был задержан в июле 2015 года. Бывший топ-менеджер хоккейного клуба «Динамо» обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 424), в завладении денежными средствами клуба с использованием служебных полномочий (ч. 4 ст. 210) и в превышении власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 426).

Субботкин компенсировал 2,3 млрд неденоминированных рублей, но в помиловании ему было отказано.


Максим Субботкин. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

18 октября бывший генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Максим Субботкин был приговорен путем частичного сложения наказаний к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией. К трем годам по статье 424 (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере), к четырем — по 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Эпизод с Сагындыковым был переквалифицирован с 210 (Завладение) денежными средствами клуба с использованием служебных полномочий) в 428 (Халатность).

Сам Субботкин заявлял, что нарушения в его работе были результатом ошибок и не имели корыстной цели.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елена Субботкина вместе с двумя детьми может быть выселена из собственного дома в Бобруйске по решению суда. На этом настаивает отец первой жены экс-руководителя...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко утвердил состав госкомиссии на вступительную кампанию – 2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика