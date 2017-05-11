ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Охота на косулю открывается в Беларуси 15 мая

12.05.2017 15:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Охота на косулю открывается в Беларуси 15 мая
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 мая в Беларуси открывается охота на взрослых самцов косули и селекционных животных этого вида, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Охотиться можно из засады и с подхода в течение суток. Разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (луки и арбалеты) охотничье оружие.

В Госинспекции напомнили, что в соответствии с Уголовным кодексом незаконное изъятие (добыча) косули наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лицо, совершившее преступление, обязано возместить причиненный окружающей среде вред в размере 120 базовых величин (Br2,76 тыс.) за каждую незаконно изъятую особь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Охотиться можно из засады и с подхода в течение суток. Разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей), гладкоствольное (с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Портал последипломного образования медработников появится в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика