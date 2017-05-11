Охота на косулю открывается в Беларуси 15 мая

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 мая в Беларуси открывается охота на взрослых самцов косули и селекционных животных этого вида, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Охотиться можно из засады и с подхода в течение суток. Разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (луки и арбалеты) охотничье оружие.

В Госинспекции напомнили, что в соответствии с Уголовным кодексом незаконное изъятие (добыча) косули наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лицо, совершившее преступление, обязано возместить причиненный окружающей среде вред в размере 120 базовых величин (Br2,76 тыс.) за каждую незаконно изъятую особь.-0-