ФСЗН Минтруда возглавила Наталия Павлюченко

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Наталии Павлюченко управляющей Фондом социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.



© Фото: КГБ Задержанную КГБ Людмилу Бачило официально уволили из ФСЗН

Данная должность была вакантной почти полгода, в конце 2016-го сотрудники КГБ задержали управляющую Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) министерства труда и социальной защиты Беларуси Людмилу Бачило.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на пресс-службу Комитета государственной безопасности, Бачило была задержана 15 декабря 2016 года , когда ей передавали взятку в размере 20 тысяч долларов. Вместе с ней также был задержан генеральный директор СЗАО "БелАВМ" Дмитрий Ронин. По данным КГБ, незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд Фонда".