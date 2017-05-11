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ФСЗН Минтруда возглавила Наталия Павлюченко
12.05.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Наталии Павлюченко управляющей Фондом социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.
Данная должность была вакантной почти полгода, в конце 2016-го сотрудники КГБ задержали управляющую Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) министерства труда и социальной защиты Беларуси Людмилу Бачило.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на пресс-службу Комитета государственной безопасности,
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Почти полгода данная должность была вакантной после ареста КГБ Людмилы Бачило, которую задержали при получении 20 тысяч долларов.
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