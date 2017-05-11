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Муж пресс-секретаря президента стал замглавы БТ. Лукашенко произвел ряд назначений

12.05.2017 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд назначений 12 мая. Он назначил своим помощником — инспектором по Гомельской области Шулейко Юрия Витольдовича, который ранее занимал пост заместителя председателя Гродненеского облисполкома. Муж пресс-секретаря президента Иван Эйсмонт стал заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании (до сегодняшнего дня был главным директором Агентства теленовостей), сообщает пресс-служба главы государства.

Шулейко Юрия Витольдовича

помощником президента Республики Беларусь — инспектором по Гомельской области

Астрейко Александра Вячеславовича

начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома

Кубракова Ивана Владимировича

начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома

Миронова Максима Александровича

начальником Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности

Эйсмонта Ивана Михайловича

заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь

Президент также дал согласие на назначение:

Пеньковского Леонида Константиновича

председателем Оршанского райисполкома

Чепика Сергея Васильевича

председателем Поставского райисполкома

Быкова Владимира Владимировича

председателем Россонского райисполкома

Авдошко Владимира Геннадьевича

председателем Ушачского райисполкома

Плешко Леонида Владимировича

председателем Чашникского райисполкома

Ломако Дмитрия Михайловича

председателем Шарковщинского райисполкома

Бондаренко Анатолия Владимировича

председателем Хойникского райисполкома

Студнева Александра Викторовича

председателем Бобруйского горисполкома

Репкина Сергея Борисовича

ректором учреждения образования «Белорусский
государственный университет физической культуры»

Вежновца Ивана Валерьевича

заместителем Министра антимонопольного регулирования и торговли

Павлюченко Наталии Викторовны

управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты

Сизина Сергея Федоровича

заместителем начальника Белорусской железной дороги

Бусько Виталия Леонидовича

директором организационного департамента
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств

Неверова Алексея Николаевича

членом Гомельского облисполкома

Гуриновича Владимира Александровича

управляющим делами Минского облисполкома

Шишканова Максима Михайловича

членом Минского облисполкома
 
Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд назначений 12 мая. Он назначил своим помощником - инспектором по Гомельской области Шулейко Юрия Витольдовича,...

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