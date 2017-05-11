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Муж пресс-секретаря президента стал замглавы БТ. Лукашенко произвел ряд назначений
12.05.2017 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд назначений 12 мая. Он назначил своим помощником — инспектором по Гомельской области Шулейко Юрия Витольдовича, который ранее занимал пост заместителя председателя Гродненеского облисполкома. Муж пресс-секретаря президента Иван Эйсмонт стал заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании (до сегодняшнего дня был главным директором Агентства теленовостей), сообщает пресс-служба главы государства.
Президент также дал согласие на назначение:
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд назначений 12 мая. Он назначил своим помощником - инспектором по Гомельской области Шулейко Юрия Витольдовича,...
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