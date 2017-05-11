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Около 1,5 тыс. особей стерляди выпустят в трансграничный участок Днепра

12.05.2017 15:55 — Новости Общества | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. особей стерляди общим весом 300 кг будет выпущено сегодня в трансграничный участок Днепра в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Рыбопосадочный материал привезут из опытного рыбхоза "Белое" Житковичского района. Закуплен он на средства рыбаков, выделенные Белорусским обществом охотников и рыболовов из членских взносов.

Инициатором зарыбления выступила Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте. В августе 2016 года госинспекторы зафиксировали последствия масштабного замора рыбы, случившегося из-за аномальной жары в верховьях Днепра на территории России. Несколько дней вниз по течению реки плыла мертвая рыба - тысячи особей были собраны и утилизированы.

Специалисты Госинспекции провели переговоры с коллегами из Росрыболовства и достигли договоренности, что в 2017 году Днепр будет зарыбляться обеими сторонами.

В дальнейшем реку будут зарыблять щукой и судаком. Согласно биологическому обоснованию, в ближайшие год-два на территории Беларуси планируется вселить около 7 тыс. особей щуки, 3,5 тыс. особей судака и около 2 тыс. особей стерляди.

Россияне проведут массовое зарыбление трансграничного участка Днепра ближайшей осенью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Рыбопосадочный материал привезут из опытного рыбхоза "Белое" Житковичского района. Закуплен он на средства рыбаков, выделенные Белорусским обществом охотников и...

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