Гендерное равенство: День отца собираются ввести в Беларуси

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Аналог Международного женского дня 8 Марта – День отца планируется учредить в Беларуси, сообщил на пресс-конференции в пятницу в Минске заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.



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"Национальным планом по обеспечению гендерного равенства на 2017-2020 годы предусмотрена проработка учреждения праздничного Дня отца", – сказал Румак.

По его словам, на ситуацию с введением "отцовского" праздника неоднократно обращали внимание различные общественные организации, чтобы уравнять мужчин в гендерных правах.

Замминистра подчеркнул, что заинтересованные структуры в ближайшее время проработают данный вопрос.

По словам Румака, Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета провел исследование, согласно которому 43,7% респондентов выступают за введение в Беларуси Дня отца.