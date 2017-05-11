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Гендерное равенство: День отца собираются ввести в Беларуси

12.05.2017 16:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая – Sputnik. Аналог Международного женского дня 8 Марта – День отца планируется учредить в Беларуси, сообщил на пресс-конференции в пятницу в Минске заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

Гендерное равенство: День отца собираются ввести в Беларуси
© Sputnik/ Максим Костьян, Виктор Толочко, Сергей Пушкин
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"Национальным планом по обеспечению гендерного равенства на 2017-2020 годы предусмотрена проработка учреждения праздничного Дня отца", – сказал Румак. 

По его словам, на ситуацию с введением "отцовского" праздника неоднократно обращали внимание различные общественные организации, чтобы уравнять мужчин в гендерных правах. 

Замминистра подчеркнул, что заинтересованные структуры в ближайшее время проработают данный вопрос. 

По словам Румака, Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета провел исследование, согласно которому 43,7% респондентов выступают за введение в Беларуси Дня отца.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно социологическому исследованию идею учредить такой праздник поддерживает 43,7% респондентов.

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