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Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-апреле вырос почти на 30%

12.05.2017 16:02 — Новости Общества | БелТА  
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Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-апреле вырос почти на 30%
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-апреле 2017 года увеличился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В апреле 2017-го Национальный аэропорт обслужил 301,6 тыс. пассажиров, прирост составил 32,4%. Количество пассажиров с начала года превысило 1,035 млн, что на 29,4% выше показателя прошлого года. За апрель текущего года аэропортом обслужено 1 866 самолетовылетов, что на 10,8% больше по сравнению с прошлым годом. С начала года обслужено 7 098 самолетовылетов (на 10,5% больше).

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания "Белавиа", а также грузовые авиаперевозчики "Трансавиаэкспорт", "Рубистар" и "Генекс". Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В апреле 2017-го Национальный аэропорт обслужил 301,6 тыс. пассажиров, прирост составил 32,4%. Количество пассажиров с начала года превысило 1,035 млн, что на 29,4% выше...

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