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Физические лица должны уплатить подоходный налог за 2016 год до 15 мая - МНС
12.05.2017 16:27 — Новости Общества | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физические лица должны уплатить подоходный налог за 2016 год до 15 мая, напомнили в Министерстве по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.
В МНС пояснили, что уплату подоходного налога можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, в том числе в налоговом органе, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП "Белпочта" и инфокиосков Беларусбанка, с использованием интернет-банкинга.
В случае исполнения налогового обязательства в более поздние сроки по сравнению с установленными налоговым законодательством за каждый календарный день просрочки начисляются пени, определяемые с учетом процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действовавшей в соответствующие периоды неисполнения налогового обязательства.
В ведомстве уточнили, что в 2017 году уже более 22,5 тыс. физических лиц представили налоговые декларации (расчеты) по доходам, полученным в 2016 году.-0-
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В МНС пояснили, что уплату подоходного налога можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, в том числе в налоговом органе,...
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