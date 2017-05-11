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Физические лица должны уплатить подоходный налог за 2016 год до 15 мая - МНС

12.05.2017 16:27 — Новости Общества | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физические лица должны уплатить подоходный налог за 2016 год до 15 мая, напомнили в Министерстве по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.

В МНС пояснили, что уплату подоходного налога можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, в том числе в налоговом органе, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП "Белпочта" и инфокиосков Беларусбанка, с использованием интернет-банкинга.

В случае исполнения налогового обязательства в более поздние сроки по сравнению с установленными налоговым законодательством за каждый календарный день просрочки начисляются пени, определяемые с учетом процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действовавшей в соответствующие периоды неисполнения налогового обязательства.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году уже более 22,5 тыс. физических лиц представили налоговые декларации (расчеты) по доходам, полученным в 2016 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В МНС пояснили, что уплату подоходного налога можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, в том числе в налоговом органе,...

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