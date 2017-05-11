В Ганцевичской центральной больнице после внутривенного введения лекарства трехлетней девочке стало плохо, ее отвезли в реанимацию. Сейчас она с мамой в Минской детской инфекционной клинической больнице. В пресс-службе Минздрава сообщили, что сейчас по данному вопросу идет служебное расследование.



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Информация о произошедшем появилась на форуме сайта для врачей Doktora.by . Пользователь опубликовала сообщение о том, что ее племяннице в Ганцевичской центральной больнице внутривенно вкололи препарат «Биофлор». В состав лекарства входит кишечная палочка и его принимают при дисбактериозах.

Трехлетней Юлии стало плохо ночью с 9 на 10 мая.

— В магазине купили молочный коктейль, отравилась, наверное. Вызвали скорую, нас отвезли в больницу и определили в палату, ночь переночевали, — рассказывает отец девочки Вадим Антонович. — Утром я ушел, и с дочерью осталась бабушка. В палату принесли капельницу и положили «Биофлор», чтобы дать ребенку выпить. У врачей была пересменка.

По его словам, препарат ввели девочке внутривенно.

— Ей моментально стало плохо, она начала синеть, говорить, что холодно, и ее забрали в реанимацию.

11 мая девочку с мамой отвезли в Минскую детской инфекционную клиническую больницу.

— Сейчас ребенку лучше, есть проблемы с внутренними органами. Но, слава Богу, все хорошо, — говорит он.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома, сообщил, что сейчас по поводу случившегося в Ганцевичском РУВД проводят проверку, назначили судмедэкспертизу.

Главный врач Ганцевичской центральной районной больницы Вадим Сошко от комментариев по этому поводу отказался.

В пресс-службе Министерства здравоохранения подтвердили, что сейчас идет служебное расследование по данному вопросу.

Практикующий медик, попросивший не называть его имени, пояснил TUT.BY, что «Биофлор» — препарат не для внутривенного введения, его принимают внутрь. Баночка с лекарством — как упаковка от сиропа.

— Я не знаю, как этот препарат могли ввести внутривенно. Там же пробка какая — там крышечку открутил — и пей. В капельницу его не подсоединишь через эту пробку. Специально шприцом из бутылки насосать и в вену ввести?

— Но внутривенно этот препарат ввести можно?

— Он технически не похож на инъекционный раствор. Любой лекарственный препарат состоит из того, что нам нужно ввести, какой-то субстанции, плюс то, в чем это растворено, и в чем стабилизировано как лекарственная форма. Если препарат не инъекционный, то все эти компоненты не должны влиять на внутреннюю среду организма. А тут получается взяли живые микробные тела, непонятно как растворенные, и ввели? Даже в голову это не может прийти. Может быть, там был не этот препарат, а антибиотик со схожим коммерческим названием?

— Но если ввести внутривенно, то что произойдет?

— Если его ввести, то будет тяжелая токсическая реакция.