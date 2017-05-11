Минздрав о случае скарлатины в минском детсаду: чрезвычайной ситуации в этом нет

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение противоэпидемических мероприятий в случае скарлатины - обычная практика, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, комментируя появившуюся в прессе информацию о введении карантина из-за случая скарлатины в одной из групп минского детского сада во Фрунзенском районе.

Инна Карабан отметила, что в данном случае слово "карантин" не совсем корректно применять. Чаще всего он устанавливается при особо опасных инфекциях. При других инфекционных заболеваниях, которые передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым путями, проводятся противоэпидемические мероприятия. Они позволяют разграничить заболевших и здоровых детей, организовать медицинское наблюдение за детьми, которые были в контакте с заболевшим ребенком. Проводится дополнительная текущая дезинфекция помещений, игрушек и т.д.

"Поэтому волноваться из-за того, что в организованном коллективе проводятся какие-то мероприятия, совершенно не стоит. Это обычные меры, которые вводятся практически при любой инфекционной болезни - и острой кишечной, и ротавирусной инфекциях, ветряной оспе, эпидемическом паротите и др. Это позволяет максимально быстро выявить нового заболевшего ребенка или ребенка с подозрением на заболевание", - сказала заместитель начальника отдела.

Скарлатина ежегодно регистрируется в Беларуси. За январь-апрель текущего года в стране выявлено 457 случаев заболевания. В основном болеют дети, среди заразившихся лишь двое взрослых. В Минске за четыре месяца зарегистрировано около 40 случаев скарлатины. В прошлом году за аналогичный период - 64. То есть наблюдается снижение заболеваемости. Инна Карабан отметила, что врачи-инфекционисты постоянно отслеживают эти случаи. Особой проблемной ситуации в том, что они регистрируются, нет.-0-