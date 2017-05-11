ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав о случае скарлатины в минском детсаду: чрезвычайной ситуации в этом нет

12.05.2017 16:34 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение противоэпидемических мероприятий в случае скарлатины - обычная практика, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, комментируя появившуюся в прессе информацию о введении карантина из-за случая скарлатины в одной из групп минского детского сада во Фрунзенском районе.

Инна Карабан отметила, что в данном случае слово "карантин" не совсем корректно применять. Чаще всего он устанавливается при особо опасных инфекциях. При других инфекционных заболеваниях, которые передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым путями, проводятся противоэпидемические мероприятия. Они позволяют разграничить заболевших и здоровых детей, организовать медицинское наблюдение за детьми, которые были в контакте с заболевшим ребенком. Проводится дополнительная текущая дезинфекция помещений, игрушек и т.д.

"Поэтому волноваться из-за того, что в организованном коллективе проводятся какие-то мероприятия, совершенно не стоит. Это обычные меры, которые вводятся практически при любой инфекционной болезни - и острой кишечной, и ротавирусной инфекциях, ветряной оспе, эпидемическом паротите и др. Это позволяет максимально быстро выявить нового заболевшего ребенка или ребенка с подозрением на заболевание", - сказала заместитель начальника отдела.

Скарлатина ежегодно регистрируется в Беларуси. За январь-апрель текущего года в стране выявлено 457 случаев заболевания. В основном болеют дети, среди заразившихся лишь двое взрослых. В Минске за четыре месяца зарегистрировано около 40 случаев скарлатины. В прошлом году за аналогичный период - 64. То есть наблюдается снижение заболеваемости. Инна Карабан отметила, что врачи-инфекционисты постоянно отслеживают эти случаи. Особой проблемной ситуации в том, что они регистрируются, нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инна Карабан отметила, что в данном случае слово "карантин" не совсем корректно применять.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Ввели лекарство дочке, и ей сразу стало плохо". Минздрав проводит проверку инцидента в Ганцевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика