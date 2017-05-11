|
"Психология навынос. Моно". Не погодой единой, или Как спастись от депрессии
12.05.2017 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Какое влияние имеет погода на депрессивное состояние у человека, и может ли она улучшить психическое состояние, всегда ли нужно медикаментозное лечение депрессивного состояния, - эти и другие темы-вопросы от пользователей TUT.BY продолжит разбирать психолог Павел Зыгмантович в новом выпуске
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какое влияние имеет погода на депрессивное состояние у человека, и может ли она улучшить психическое состояние, всегда ли нужно медикаментозное лечение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии