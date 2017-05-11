Какое влияние имеет погода на депрессивное состояние у человека, и может ли она улучшить психическое состояние, всегда ли нужно медикаментозное лечение депрессивного состояния, - эти и другие темы-вопросы от пользователей TUT.BY продолжит разбирать психолог Павел Зыгмантович в новом выпуске проекта "Психология навынос. Моно" .

В прошлом выпуске программы специалист рассказал о том, почему депрессия - это не страшно, как ограничить ее влияние на окружающих, связаны ли депрессия и суицид, и другие. В среду, 17 мая в 17.00 полчаса в эфире Павел Зыгмантович посвятит ответам на вопросы наших пользователей. Их вы можете направить на электронный адрес air@tutby.com с пометкой "Психология навынос" или оставить в комментариях под этим анонсом. Вопросы можно будет прислать и в прямой эфир, для этого их нужно будет оставить в комментариях к эфиру в паблике TUT.BY на Facebook .