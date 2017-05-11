В Оршанском районе нашли предполагаемого лидера банды, а у него дома - арсенал

11 мая в Оршанском районе милиция при поддержке ОМОНа задержала 34-летнего мужчину. У него дома нашли пистолеты и патроны, радиостанции и тепловизор. Предположительно, задержанный является лидером одной из преступных групп. Подробности сообщает УВД Витебского облисполкома.

Задержание проводили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. По месту жительства мужчины обнаружили два заряженных пистолета, порох и патроны, тепловизор и две радиостанции, а также деньги.

По информации милиции, ранее судимый оршанец является лидером одной из преступных групп, состоящей из числа жители региона. Эта группа может быть причастна к преступлениям «имущественной направленности» на территории сопредельных областей России.

— В том числе к хищениям перевозимых грузов из автопоездов, — сообщают представители 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД.

Милиция вместе с коллегами из России изучает причастность задержанного к преступлениям и его связи на территории соседней страны.

— Кроме этого, у правоохранителей есть информация о том, что задержанный пользовался поддержкой одного из так называемых уголовных авторитетов Витебска, который пытался выступать третейским судьей в разрешении конфликтов между конкурирующими преступными группами.

Этого жителя Витебска задержали в Смоленской области России еще в марте 2017-го за серию краж.

Сам оршанец сейчас находится в изоляторе временного содержания.