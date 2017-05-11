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Заместителем председателя НГТРК назначен Иван Эйсмонт

12.05.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая —Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Ивана Эйсмонта, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.

Заместителем председателя НГТРК назначен Иван Эйсмонт
© Sputnik / Виктор Толочко
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Также белорусский лидер дал согласие на назначение руководителей семи райисполкомов и одного горисполкома. Председателем Оршанского райисполкома стал Леонид Пеньковский, председателем Поставского райисполкома — Сергей Чепик, председателем Россонского райисполкома — Владимир Быков, председателем Ушачского райисполкома — Владимир Авдошко.

Чашникский райисполком возглавил Леонид Плешко, Шарковщинский — Дмитрий Ломако, Хойникский — Анатолий Бондаренко, председателем Бобруйского горисполкома стал Александр Студнев.

Также глава государства дал согласие на назначение Сергея Репкина ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет физической культуры".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Глава государства дал согласие на назначение руководителей семи райисполкомов и одного горисполкома, у Белорусского государственного университета физической...

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