ЕАЭС создаст «черный список» товаров

Опасные продукты. Страны ЕАЭС создадут единую базу данных с перечнем товаров, которые угрожают жизни и здоровью людей. Воспользоваться информацией из «черного списка» сможет любой покупатель в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Климкина.

Запретили в Москве - убрали с прилавков в Ереване и Минске, во всех городах Евразийского экономического союза . Таков основной принцип работы новой системы оповещения. Разработчики обещают, что происходить это будет быстро, а сам механизм пойдет на пользу не только покупателю, но и бизнесу.

«Эта система реализует не только карательную функцию. В первую очередь, она позволит импортерам продукции обеспечивать соответствие продукции единым требованиям», - пояснил заместитель начальника Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров.

Вносить данные в систему об опасных товарах и услугах на просторах ЕАЭС будут сообща. Сейчас по каждому случаю решения принимаются отдельно, в открытый доступ информация и вовсе не поступает. Соответственно, на предупреждения, что в той или иной стране обнаружили товар, угрожающий здоровью покупателей, уходит немало времени.

«Данная система будет выстроена по примеру аналогичных международных систем. Например, европейской системы Рапекс. Принципы и основы этой системы не очень будут похожи на те системы, которые сейчас у нас есть. Конечно, мы будем брать из этих систем все лучшее, что они предлагают», - отметил Бурмистров.