ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАЭС создаст «черный список» товаров

12.05.2017 17:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Опасные продукты. Страны ЕАЭС создадут единую базу данных с перечнем товаров, которые угрожают жизни и здоровью людей. Воспользоваться информацией из «черного списка» сможет любой покупатель в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Климкина.

Запретили в Москве - убрали с прилавков в Ереване и Минске, во всех городах Евразийского экономического союза. Таков основной принцип работы новой системы оповещения. Разработчики обещают, что происходить это будет быстро, а сам механизм пойдет на пользу не только покупателю, но и бизнесу.

«Эта система реализует не только карательную функцию. В первую очередь, она позволит импортерам продукции обеспечивать соответствие продукции единым требованиям», - пояснил заместитель начальника Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров.

Вносить данные в систему об опасных товарах и услугах на просторах ЕАЭС будут сообща. Сейчас по каждому случаю решения принимаются отдельно, в открытый доступ информация и вовсе не поступает. Соответственно, на предупреждения, что в той или иной стране обнаружили товар, угрожающий здоровью покупателей, уходит немало времени.

«Данная система будет выстроена по примеру аналогичных международных систем. Например, европейской системы Рапекс. Принципы и основы этой системы не очень будут похожи на те системы, которые сейчас у нас есть. Конечно, мы будем брать из этих систем все лучшее, что они предлагают», - отметил Бурмистров.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый механизм позволит странам-партнерам оперативней реагировать на информацию о некачественных товарах и снимать их с продажи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Оршанском районе нашли предполагаемого лидера банды, а у него дома - арсенал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика