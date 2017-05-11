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ЕАЭС создаст «черный список» товаров
12.05.2017 17:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Опасные продукты. Страны ЕАЭС создадут единую базу данных с перечнем товаров, которые угрожают жизни и здоровью людей. Воспользоваться информацией из «черного списка» сможет любой покупатель в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Климкина.
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Вносить данные в систему об опасных товарах и услугах на просторах ЕАЭС будут сообща. Сейчас по каждому случаю решения принимаются отдельно, в открытый доступ информация и вовсе не поступает. Соответственно, на предупреждения, что в той или иной стране обнаружили товар, угрожающий здоровью покупателей, уходит немало времени.
«Данная система будет выстроена по примеру аналогичных международных систем. Например, европейской системы Рапекс. Принципы и основы этой системы не очень будут похожи на те системы, которые сейчас у нас есть. Конечно, мы будем брать из этих систем все лучшее, что они предлагают», - отметил Бурмистров.
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