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Главой Бобруйска стал бывший заммэра Могилева по строительству

12.05.2017 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент назначил нового председателя Бобруйского горисполкома — Александра Студнева. На своем посту он сменил Андрея Коваленко, который сейчас находится под следствием по обвинению в получении взятки в размере 20 тыс. долларов.


Фото: bsc.by

До назначения на пост главы Бобруйска Александр Викторович руководил многопрофильным строительным предприятием «Белстройцентр». А еще ранее он был заместителем председателя Могилевского горисполкома в сфере строительства.

Александр Студнев родился в 1974 году в Могилеве. Окончил Белорусскую государственную политехническую академию, Академию управления при президенте.

Работал на Могилевской бройлерной птицефабрике, затем — в строительном тресте № 12. После строил карьеру в управлении капитального строительства (УКП) Могилева. Также работал инженером-строителем оздоровительного центра совместного Белорусско-Германско-Швейцарского предприятия «Бела Трейдинг Дьюти Фри» ООО в Бресте, заместителем гендиректора УКП. В администрации Могилева был начальником управления по строительству, с 2007 года — заместителем председателя горисполкома в этой же сфере.

Кандидатуру Студнева должны утвердить на сессии горсовета депутатов в Бобруйске 15 мая.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Кандидатуру Александра Студнева должны утвердить на сессии горсовета депутатов 15 мая.

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