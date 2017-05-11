Главой Бобруйска стал бывший заммэра Могилева по строительству

Президент назначил нового председателя Бобруйского горисполкома — Александра Студнева. На своем посту он сменил Андрея Коваленко, который сейчас находится под следствием по обвинению в получении взятки в размере 20 тыс. долларов.



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До назначения на пост главы Бобруйска Александр Викторович руководил многопрофильным строительным предприятием «Белстройцентр». А еще ранее он был заместителем председателя Могилевского горисполкома в сфере строительства.

Александр Студнев родился в 1974 году в Могилеве. Окончил Белорусскую государственную политехническую академию, Академию управления при президенте.

Работал на Могилевской бройлерной птицефабрике, затем — в строительном тресте № 12. После строил карьеру в управлении капитального строительства (УКП) Могилева. Также работал инженером-строителем оздоровительного центра совместного Белорусско-Германско-Швейцарского предприятия «Бела Трейдинг Дьюти Фри» ООО в Бресте, заместителем гендиректора УКП. В администрации Могилева был начальником управления по строительству, с 2007 года — заместителем председателя горисполкома в этой же сфере.

Кандидатуру Студнева должны утвердить на сессии горсовета депутатов в Бобруйске 15 мая.