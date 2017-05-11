Пять новых гостиниц появятся в историческом центре Гродно

В историческом центре Гродно будут построены пять отелей. Два из них планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. В частности, в 2017 году начнет работу гостиница по улице Калючинской: разместится она в старинном здании рядом с площадью Советской. Здесь будет создано 35 рабочих мест. До конца года откроется и гостиница по улице Малой Троицкой в историческом центре города, сообщает БЕЛТА.



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«В 2018 году еще один отель будет введен в эксплуатацию в историческом здании по улице Большой Троицкой неподалеку от синагоги», — рассказал заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик. На стадии проектирования находятся гостиничный комплекс по улице Буденного, а также гостинично-медицинский комплекс по улице Горького. В результате реализации этих инвестпроектов будет создано около 200 новых рабочих мест. В течение нескольких месяцев также будет сдан в эксплуатацию комплекс из автосервиса, гостиницы, других объектов сервиса на въезде в город со стороны Польши по улице Суворова.

«Гродно, входящий в безвизовую зону, становится все популярнее у туристов, инвесторам также интересна сфера услуг и обслуживания», — отметил Андрей Болтрик.

Кстати, к продаже готовится гостиница «Беларусь» в центре Гродно, акции которой принадлежат городу. Летом начнутся строительные работы в бывшей гостинице «Гродно» по улице Поповича. Ранее 16-этажное знание было продано с аукциона китайской компании. Трехзвездочный отель получит название Echeng. Проект реконструкции уже прошел необходимые согласования.

Здесь разместятся офисные помещения, рестораны, кафе, конференц- и тренажерный залы, а также 110 номеров повышенной комфортности. Завершение работ запланировано на 2020 год.