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Пять новых гостиниц появятся в историческом центре Гродно
12.05.2017 17:57 — Новости Общества | Tut.by
В историческом центре Гродно будут построены пять отелей. Два из них планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. В частности, в 2017 году начнет работу гостиница по улице Калючинской: разместится она в старинном здании рядом с площадью Советской. Здесь будет создано 35 рабочих мест. До конца года откроется и гостиница по улице Малой Троицкой в историческом центре города,
«В 2018 году еще один отель будет введен в эксплуатацию в историческом здании по улице Большой Троицкой неподалеку от синагоги», — рассказал заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик. На стадии проектирования находятся гостиничный комплекс по улице Буденного, а также гостинично-медицинский комплекс по улице Горького. В результате реализации этих инвестпроектов будет создано около 200 новых рабочих мест. В течение нескольких месяцев также будет сдан в эксплуатацию комплекс из автосервиса, гостиницы, других объектов сервиса на въезде в город со стороны Польши по улице Суворова.
«Гродно, входящий в безвизовую зону, становится все популярнее у туристов, инвесторам также интересна сфера услуг и обслуживания», — отметил Андрей Болтрик.
Кстати,
Здесь разместятся офисные помещения, рестораны, кафе, конференц- и тренажерный залы, а также 110 номеров повышенной комфортности. Завершение работ запланировано на 2020 год.
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В историческом центре Гродно будут построены пять отелей. Два из них планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. В частности, в 2017 году начнет работу...
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