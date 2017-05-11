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Маятник Фуко снова закачается в Гомеле
12.05.2017 18:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 12 мая – Sputnik. Знаменитый демонстратор суточного вращения Земли откроется в атриуме школы №69, в советское время маятник Фуко был в гомельском планетарии, но его демонтировали при возвращении зданию исторической принадлежности собору святых Петра и Павла.
"Это не рядовое наглядное пособие. В странах СНГ совсем немного действующих маятников Фуко, а в Беларуси их всего два. Они установлены в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка и в каплице мемориального комплекса "Буйничское поле", – отметил директор школы №69 Александр Машкаров.
Длина нити минского маятника 7,5 метра, а гомельский шар будет колебаться на высоте 12,5 метра – это сравнимо с маятником Фуко, действующим в Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета.
"Под круглый пьедестал со светодиодными секторами вмонтируют электромагнитную систему. В наконечник металлического шара встроят лазерный луч. Пройденный маятником "путь" будут отображать горящие светодиоды", – объяснил нюансы Машкаров.
© Sputnik / Мария Амелина
Александр Машкаров со своими учениками
Расчеты выполняет профессорско-преподавательская группа технического университета имени П. Сухого. Помощь в реализации проекта оказывают Гомельский химический завод, Конструкторское бюро системного программирования и индивидуальный предприниматель, бывший выпускник 69-й школы.
Параллельно в атриуме школы монтируются элементы планетария. На уровне третьего этажа установлен экран площадью 72 квадратных метра, на котором планируют показывать фильмы о космосе. Все это поможет почувствовать свое место во Вселенной, осознать это грандиозное пространство, уверены организаторы проекта.
© Sputnik / Мария Амелина
Маятник Фуко наглядно показывает вращение Земли
В случае успеха маятник Фуко в гомельской школе может стать научной достопримечательностью республиканского значения.
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В гомельской школе №69 завершается монтаж маятника Фуко. Техническое чудо высотой 12,5 метра и весом 60 килограммов презентуют 19 мая на Экономическом форуме.
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