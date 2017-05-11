Первая лаборатория по защите информации открылась в Минске

Под присмотром высоких технологий. В Минске открылась единственная в Беларуси специализированная лаборатория по защите информации , сообщает телеканал «МИР 24».

Она оснащена по последнему слову техники. Есть, например, электромагнитные устройства для экранирования помещений, приборы речевой защиты информации и кейсы для сохранности электронных носителей. Эти разработки уже зарекомендовали себя на мировой арене и имеют соответствующие награды и дипломы. Их с удовольствием покупают в Европе и Китае. Но главное, по словам специалистов, обеспечить безопасность собственной страны.

«Если мы используем импортную технику, то мы не можем быть до конца уверенными в том, что все хорошо. Мы же обеспечиваем безопасность своей страны, как мы можем поверить на слово? А если нас обманули? То как потом быть? Считать убытки? Исходя из этого, в данной сфере программа импортозамещения - самый важный элемент», - отметил заведующий кафедрой защиты информации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, профессор Тимофей Борботько.

Лаборатория по защите информации в Минске создавалась совместно с российскими специалистами.