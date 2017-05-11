Минюст: загсы при регистрации брака в торжественной обстановке учитывают все пожелания молодоженов

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загсы при регистрации брака в торжественной обстановке учитывают все пожелания женихов и невест, сообщил журналистам первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран, передает корреспондент БЕЛТА.

С января текущего года вступило в силу постановление правительства, которое определило несколько новых подходов к оказанию загсами платных услуг. "Сейчас у наших граждан очень большой популярностью пользуются свадьбы с элементами национального колорита или свадьбы в так называемом европейском стиле. Загсы ориентированы на то, что любое пожелание лиц, которые хотят сделать этот день особым, незабываемым, - закон. На сегодня, я думаю, не найдется тех людей, желания, мечты, фантазии которых мы не можем воплотить", - сказал Сергей Задиран.

По словам первого замминистра, большой популярностью пользуется регистрация брака в особых, знаковых местах. Например, одно из излюбленных мест у жителей столицы - Минская ратуша.

Работа над совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере брачно-семейных отношений ведется постоянно. Еще пять лет назад минимальные сроки со дня подачи заявления до регистрации брака составляли 15 дней, сейчас - три дня. Упрощен порядок подачи требуемых документов - теперь нет привязки к месту жительства лиц, которые хотят вступить в брак. Пара может выбрать любой загс по своему усмотрению.

Министерство юстиции и главное управление юстиции Мингорисполкома в преддверии Дня семьи провели акцию "Семья, как родина, должна быть у каждого". В концертном зале "Верхний город" столичные отделы загса провели церемонию одновременной регистрации заключения брака, имянаречения и чествования "изумрудных" юбиляров (55 лет супружеской жизни). На мероприятии присутствовал глава администрации Центрального района столицы Игорь Бузовский. "В жизни каждого человека происходят события, формирующие его самосознание, ценности. Это создание семьи, рождение ребенка. От отношения человека к своим детям, семье зависит и его отношение к Родине", - считает он.-0-