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Лукашенко перенес начало уроков в школах на 9 утра

12.05.2017 18:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусский президент облегчил участь школьников. Ради здоровья подрастающего поколения он перенес занятия в школах на час позже - на 9 утра, передает телеканал «МИР 24».

«Нам надо менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо. Нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. На автобусе 5-7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться, - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые родители выступают против нововведения. Но им он посоветовал думать, прежде всего, о детях и о том, как им будет легче усваивать уроки.

 
 
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Президент Беларуси полагает, что более позднее начало учебного дня поможет школьникам лучше усваивать материал.

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