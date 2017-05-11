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Лукашенко перенес начало уроков в школах на 9 утра
12.05.2017 18:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусский президент облегчил участь
«Нам надо менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо. Нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. На автобусе 5-7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться, - отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что некоторые родители выступают против нововведения. Но им он посоветовал думать, прежде всего, о детях и о том, как им будет легче
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