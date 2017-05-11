Лукашенко перенес начало уроков в школах на 9 утра

Белорусский президент облегчил участь школьников . Ради здоровья подрастающего поколения он перенес занятия в школах на час позже - на 9 утра, передает телеканал «МИР 24».

«Нам надо менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо. Нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. На автобусе 5-7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться, - отметил президент Беларуси.